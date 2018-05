Ex Ccf: appello Verdini, cda patteggia

FIRENZE, 29 MAG - Si profilano destini diversi nel processo di appello sul crac della banca Credito Cooperativo Fiorentino, aperto stamani a Firenze, tra Denis Verdini, l'ex presidente condannato in primo grado a 9 anni, e membri del cda, revisori dei conti e direttore generale. Questi hanno proposto alla corte di patteggiare le condanne subite in tribunale. I giudici di appello si sono riservati di accogliere il patteggiamento fino al termine del processo. Ma, intanto, la procura generale, coi sostituti Origlio e Singlitico, ha già dato il consenso. Nel dettaglio l'ex dg Pietro Italo Biagini, condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta a 6 anni, ha proposto uno 'sconto' a 3 anni e 10 mesi per lo stesso reato. I membri del cda e i revisori dei conti, che avevano subito pene da 4 anni e 6 mesi a 5 anni, hanno concordato con la Pg condanne a 1 anno e 8 mesi con derubricazione del reato da bancarotta fraudolenta a semplice: sotto i due anni possono ottenere la sospensione della pena.