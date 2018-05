Innalzata vigilanza a sedi istituzioni

ROMA, 29 MAG - Innalzare la vigilanza alle sedi istituzionali per prevenire possibili manifestazioni di protesta di singoli o gruppi appartenenti ad ambienti radicali non solo in occasione del 2 giugno. E' quanto chiede il Dipartimento della Pubblica Sicurezza in una nota a questure e prefetture nella quale si sottolinea la preoccupazione per l'attuale situazione politica. L'attenzione, secondo quanto si apprende, si concentra in particolare su Roma, dove ha sede la maggioranza delle istituzioni, ma riguarda anche altre città. La nota del Dipartimento non fa alcun riferimento alle manifestazioni annunciate della Lega e del M5s quanto piuttosto alla possibilità che gruppi radicali - dagli anarchici a quelli di estrema destra - possano tentare di dar vita ad atti dimostrativi o di contrapporsi alle manifestazioni 'ufficiali' già programmate. Per quanto riguarda il 2 giugno, si segnala la possibilità che gruppi antimilitaristi o pacifisti possano attuare contromanifestazioni contro la parata militare.