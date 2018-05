Incendio in un recinto, morti 7 cani

BOLOGNA, 29 MAG - Prima l'incendio e poi l'esplosione di una bombola di gas. Sono queste le cause che stamattina hanno portato alla morte di sette cani, tutti meticci, che si trovavano all'interno di un recinto privato in località Baragazza, frazione di Castiglione dei Pepoli, nell'Appennino Bolognese. Secondo i carabinieri, che si stanno occupando delle indagini, i cani erano dentro alcuni box recintati e coperti da lamiere, che erano stati costruiti dal proprietario: l'uomo vive in una abitazione a ridosso della struttura. Per spegnere l'incendio sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Monzuno, Vergato ed anche il Niat di Bologna (Nucleo investigativo antincendi territoriale). I carabinieri stanno cercando di fare luce sulla vicenda, per capire se si tratta di un incendio doloso e per quale motivo la bombola si trovasse accanto ai box degli animali.