Fabbricini "Bene la prima di Mancini"

ROMA, 29 MAG - "Buona la prima di Mancini, il risultato va bene. Ho visto buone cose nel primo tempo, una squadra giovane, vivace, veloce, in stile con il ct. Con Balotelli sarà la volta buona? Spero, non stavo a San Gallo ma l'ho visto in campo disponibile al colloquio, forse la maturità anche per lui è arrivata e sarà positivo anche per l'Italia". Lo dice il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, commentando l'esordio della nuova Italia targata Mancini. Prossimo test ben più impegnativo contro la Francia di Deschamps: "È evidente che a Nizza sarà una musica differente - aggiunge Fabbricini a margine del Premio 'Calabrese' in scena a Soriano nel Cimino - Con la Francia sarà più complicata. Era importante cominciare bene, con la tranquillità, abbiamo rivisto Balotelli in campo e ha fatto un bel gol. Tutto sommato è positivo".