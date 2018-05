Violenza donne: t-shirt anti-sfregio

MILANO, 29 MAG - L'artista filantropa friuliana Vesna Pavan ha realizzato una serie di t-shirt d'autore, limited edition, per il progetto artistico-umanitario Red&Fuchsia sul tema della violenza sulle donne: le magliette potranno essere acquistate on line. Il ricavato della vendita (sul sito www.vesnapavan.com) verrà devoluto interamente - viene spiegato in una nota - a due associazioni umanitarie: Asfi (Acid survivors foundation India) e Asti (Acid survivors trust international) che soccorrono, curano e aiutano le donne che hanno subito violenza con l'acido, prestando assistenza socio-sanitaria per restituire loro una vita nuova. L'iniziativa è organizzata dal Distretto 2050 del Rotary International. Il 9 e il 10 giugno si svolgerà al Teatro Bibiena di Mantova un incontro durante il quale verranno mostrate le t-shirt ai soci. Vesna Pavan, che vive a Milano, è un'artista di avanguardia che si ispira al filone degli anni Cinquanta da Burri a Pollock fino a Fontana.