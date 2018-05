Calcio: Juve, Nedved 'Higuain sotto contratto, vedremo'

TORINO, 29 MAG - "Preoccupati per Higuain? No, vedremo dopo il Mondiale, è un nostro giocatore ed è sotto contratto". Così Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, sulle voci che vorrebbero il 'Pipita' in procinto di lasciare il club insieme a Mandzukic. "Per quanto riguarda Mario, i giocatori vanno sempre accontentati - ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport -, non ha senso trattenerli ma devono restare solo se felici, perciò decideremo insieme".