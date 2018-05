G8: Pigliaru commissario La Maddalena

CAGLIARI, 29 MAG - Francesco Pigliaru è il commissario straordinario del Governo "per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale dell'ex Arsenale militare di La Maddalena". E' quanto prevede il decreto del Consiglio dei ministri firmato da Paolo Gentiloni e trasmesso in queste ore a Viale Trento. "Questo riconoscimento è l'esito di un percorso costruito per restituire a La Maddalena le prospettive di sviluppo interrotte dal mancato G8 - ha commentato il presidente della Regione Sardegna - ho già costituito in seno alla Giunta un gruppo di lavoro che mi affiancherà ed è già operativo in vista degli incontri e delle consultazioni con i diversi soggetti coinvolti nel processo di riqualificazione, a iniziare dal Comune, per far partire e concludere rapidamente tutti gli interventi". Presto, ha annunciato il governatore, "saremo a La Maddalena per condividere con l'intera comunità questo risultato e illustrare le prime fasi operative