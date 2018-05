Muser, cresima a partire dai 16 anni

BOLZANO, 29 MAG - Il sacramento della cresima sarà amministrato a partire dal 16 anni e la preparazione dovrà durare almeno dodici mesi. Queste le principali novità delle linee guida, che la Diocesi di Bolzano-Bressanone ha stabilito per il sacramento della confermazione, illustrate dal vescovo Ivo Muser in una conferenza stampa. "La scelta di adottare nuove linee guida per il sacramento della cresima nella nostra Diocesi vuole essere un contributo che metta in risalto il dono della Cresima e al tempo stesso sia uno stimolo a vivere con responsabilità la propria fede", ha detto il vescovo Muser. Approvate dalla maggioranza dei membri della conferenza dei decani, del consiglio presbiterale e del consiglio pastorale, prevedono che nella Diocesi di Bolzano-Bressanone la cresima potrà essere amministrata dall'autunno del 2022 a giovani di età non inferiore ai 16 anni, che abbiano frequentato un cammino di preparazione della durata di almeno 12 mesi. Negli anni 2020 e 2021 non verrà amministrata la Cresima.