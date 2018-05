Heysel, piazza Torino dedicata a vittime

TORINO, 29 MAG - Torino ricorda la tragedia dell'Heysel dedicando una piazza ai 39 morti. L'intitolazione nel 33/o anniversario, questa mattina, a pochi passi dalla Dora. Un momento importante, dice la sindaca Chiara Appendino, "per diffondere la memoria, che è futuro, per tutta la comunità, non solo torinese" "Con questa piazza Torino vuole aiutare la memoria e il rispetto", sottolinea il presidente del Consiglio comunale, Fabio Versaci, secondo cui lascia l'amaro in bocca sentire e vedere ancora oggi negli stadi inneggiare a quella tragedia". Di "poco rispetto per queste vittime" e della "necessità di educare tutti quelli che amano questo sport bellissimo" parla Gianluca Pessotto, ex calciatore della Juve e ora dirigente, per il quale "far conoscere questa tragedia, anche grazie a questa piazza, aiuterà a migliorare il calcio". "Finora si è fatto ancora troppo poco - conclude Andrea Lorentini, presidente dell'associazione famigliari delle vittime -, questa piazza è un gesto concreto che fissa la memoria".