Migranti: netto calo sbarchi nel 2018

ROMA, 29 MAG - Circa duemila migranti sono sbarcati in pochi giorni sulle coste italiane, ma i numeri del Viminale per il 2018 indicano sempre un netto calo degli arrivi rispetto ai primi cinque mesi dello scorso anno: 13.303 contro 60.228 (-78%). Maggio fa segnare dunque una flessione per l'undicesimo mese consecutivo: dal luglio 2017 ad oggi sono giunti 122.524 stranieri in meno rispetto al periodo luglio 2016-maggio 2017. Se si fa riferimento ai migranti partiti dalla Libia la diminuzione è ancora più consistente (-84%) e cioè 9.087 sbarcati dall'1 gennaio al 29 maggio 2018 rispetto ai 58.258 dell'analogo periodo del 2017. (ANSA)