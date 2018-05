Libia: al via la conferenza di Parigi voluta da Macron

PARIGI, 29 MAG - Al via a Parigi la conferenza internazionale sulla Libia organizzata dal presidente Emmanuel Macron con il patrocinio dell'Onu anche se alcune tra le più importanti milizie libiche l'hanno contestata. All'evento, in programma all'Eliseo, sono annunciati una ventina di Paesi e quattro organizzazioni internazionali. L'obiettivo è stabilire una 'road map' comune per la Libia. Come annunciato, alle 8:10, è arrivato Fayez El Sarraj, presidente del consiglio presidenziale di Unione libico, per un colloquio con un Macron. E' seguito, alle 8:30, l'arrivo del premier algerino Ahmed Ouyahia, anch'egli a colloquio col il padrone di casa. A Parigi, anche il rappresentante speciale dell'Onu, Ghassan Salamé, il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobrouk Aguila Saleh, il presidente dell'alto consiglio di Stato libico Khaled Mechri, il comandante dell'esercito nazionale libico Khalifa Haftar.