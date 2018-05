Di Maio,spread dimostra problema non noi

ROMA, 29 MAG - "Lo spread oggi è schizzato oltre i 300 punti: non accadeva da 4 anni. Il problema non eravamo noi, non era la nostra squadra di ministri, ma l'incertezza che oggi regna sovrana. Se il Governo del Cambiamento fosse partito, oggi avremmo un governo politico". Così il leader M5s Luigi Di Maio in un post.