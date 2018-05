Salvini, spread? Chiedete a Mattarella..

ROMA, 29 MAG - "Chiedete a Mattarella". Così Matteo Slvini al termine della riunione con i gruppi della Lega a Montecitorio risponde a chi gli chiede di commentare lo sfondamento dello spread oltre quota 300. "Fosse per me - dice - ci sarebbe un governo in carica. Hanno scelto altrimenti per rassicurare i mercati, non mi sembra ci stiano riuscendo...".