Toninelli, la Lega è meglio del Pd

ROMA, 29 MAG - "La Lega è certamente meglio del Pd che non ha voluto nemmeno venire al tavolo con il M5S a discutere di temi. Se gli altri interlocutori sono ai livelli del Pd, la Lega è l'unico interlocutore con cui fare qualcosa se non dovessimo raggiungere la maggioranza assoluta di consensi". Lo dice Danilo Toninelli, capogruppo M5s al Senato, ai microfoni di '6 su radio 1' rispondendo a chi gli chiede se in caso di nuove elezioni si possa creare nuovamente un'alleanza Lega-M5s.