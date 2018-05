Calenda, far nascere Comitati Civici per Fronte Repubblicano

ROMA, 29 MAG - "Incominciare a far nascere comitati civici che possano sostenere un Fronte Repubblicano contro lo sfascio alle prossime elezioni. Che organizzino incontri per spiegare cosa vuol dire per l'Italia uscire dall'Europa e piegare le nostre istituzioni al volere di Lega e M5S". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo economico uscente, che ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni. "Prometto solennemente - aggiunge - che non 'litigherò' con nessuno del mio schieramento. Chiedo una deroga per Emiliano". Quanto a una possibile alleanza tra M5s e Lega, afferma: "Secondo me non c'è nessun piano. Sono ragazzini incompetenti e arroganti che non capiscono le conseguenze delle loro azioni. Ciò detto ora basta parlare di loro, dobbiamo organizzarci noi. Il tempo è poco. Intanto tutti in piazza venerdì".