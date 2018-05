Amichevole Francia-Irlanda 2-0

PARIGI, 28 MAG - La Francia ha battuto l'Irlanda per 2-0 nell'amichevole giocata questa sera allo Stade de France e chiusasi sotto una fittissima pioggia. Le reti sono state segnate da Giroud e Fekir. "Sono molto contento per lo spirito che ho visto nella mia squadra - ha detto nel dopo partita il ct dei Bleu Didier Deschamps -. Di sicuro, visto le condizioni meteo, negli ultimi 15 minuti non abbiamo giocato al calcio". Venerdì secondo test per la Francia, contro l'Italia di Mancini a Nizza.