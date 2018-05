A Milano presentazione Reportcalcio 2018

ROMA, 28 MAG - La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha invitato Andrea Traverso, UEFA Managing Director Financial Sustainability & Research, a partecipare alla presentazione del 'ReportCalcio 2018', in programma mercoledì 30 maggio alle ore 11.30 presso la Sala Bianchi in via Monte Rosa 91 a Milano. ReportCalcio è lo studio della FIGC, sviluppato in collaborazione con AREL (Agenzia di Ricerche e Legislazione) e PwC (PricewaterhouseCoopers), che fotografa in un quadro organico tutti i principali dati che qualificano la dimensione, la struttura e l'articolazione del sistema calcistico italiano, con riferimento alla stagione 2016/2017. La nuova edizione del Report sarà illustrata dal direttore generale della FIGC, nonché vice presidente UEFA, Michele Uva, da Carlo Dell'Aringa di AREL e dal partner di PwC Emanuele Grasso. Andrea Traverso, invece, approfondirà il capitolo sul benchmark internazionale presente nel rapporto relativo all'impatto del Financial Fair Play sul calcio europeo negli ultimi anni