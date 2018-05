Brasile: dopo camionisti, arriva sciopero settore petrolio

BRASILIA, 28 MAG - Mentre il governo di Michel Temer è in evidente difficoltà per risolvere la vertenza dei camionisti, che al suo ottavo giorno di mobilitazione hanno paralizzato il Brasile, già si preannuncia una nuova vertenza a rischio: il sindacato del settore petrolifero ha convocato uno sciopero di 72 ore a partire da mercoledì prossimo. La Federazione Unica dei Lavoratori del Petrolio (Fup) ha dichiarato che si tratterà di uno "sciopero di avvertimento" e "un altro passo avanti nelle mobilitazioni che i lavoratori del settore compiono per la preparazione di uno sciopero ad oltranza già deciso dalla categoria".