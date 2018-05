Matrimoni per i documenti, 41 indagati

VERCELLI, 28 MAG - Organizzavano matrimoni combinati allo scopo di ottenere il permesso di soggiorno. La banda, guidata da un marocchino di 38 anni residente a Vercelli, è stata smantellata dai carabinieri al termine di un'indagine di oltre un anno. Una decina i matrimoni a Vercelli, uno in provincia e due a Santo Domingo, risultati finti al termine dell'operazione 'Stranamore', in cui sono indagate 41 persone. Sono accusate di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il capo dell'organizzazione, dietro compensi che potevano arrivare fino a 10.000 euro, reclutava cittadini italiani compiacenti che si prestavano a diventare coniugi, pur non prestandosi a una reale convivenza. Ciascuno degli indagati riceveva il suo compenso in relazione alla parte inscenata (mediatore, sposo, testimone). Il magrebino 38enne riceveva direttamente le richieste e proponeva personalmente la soluzione agli stranieri desiderosi di ottenere il permesso di soggiorno. L'indagine è stata coordinata dal sostituto procuratore Davide Pretti.