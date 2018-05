Morì dopo trapianto: gip Milano, no perizia su cuore

MILANO, 28 MAG - Il gip di Milano Anna Calabi ha rigettato la richiesta, avanzata dal pm Francesco De Tommasi, di effettuare una perizia in incidente probatorio per fare chiarezza sul caso del cuore prelevato al San Raffaele a un 48enne milanese e trapiantato a un 60enne cardiopatico, morto nel settembre 2016 all'ospedale San Camillo di Roma. Ora è probabile che la Procura, che aveva già disposto una propria consulenza (segnalò la "idoneità" dell'organo), chieda l'archiviazione dell'inchiesta per omicidio colposo a carico di cinque medici.