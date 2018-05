M5S protesta, salta Consiglio comunale

TORINO, 28 MAG - Il Movimento 5 Stelle, per la prima volta dall'inizio del mandato, non partecipa oggi alla seduta del Consiglio comunale di Torino. La decisione per manifestare dissenso nei confronti di una "democrazia a sovranità limitata" e delle scelte del presidente Mattarella, che "mette in discussione il voto di tutti gli italiani". Ed è bagarre con il Pd, con due consiglieri comunali espulsi dopo un acceso diverbio con il presidente della Sala Rossa, Fabio Versaci. "Si è aperta una crisi senza precedenti tra le Istituzioni e i cittadini, una crisi che non può vederci come inermi spettatori", sostengono i consiglieri pentastellati abbandonando l'aula. Per il leghista Fabrizio Ricca, disertare il Consiglio è "un grave danno per la città". Dello stesso parere il capogruppo di Forza Italia, Osvaldo Napoli, mentre quello di Direzione Italia, Roberto Rosso, sostiene l'iniziativa e la richiesta di impeachment. E questa sera il Pd scende in piazza, davanti alla Prefettura, dove ieri hanno già manifestato i 5 Stelle.