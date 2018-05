Apple:rapporto trasparenza,in calo richieste dati da governi

ROMA, 28 MAG - Nel secondo semestre del 2017 Apple ha ricevuto un numero 29.718 richieste di informazioni da parte dei governi a livello globale, relative a 309.362 dispositivi. Il dato emerge dal rapporto sulla trasparenza diffuso dalla compagnia. Si tratta, ad esempio, dei casi in cui le forze dell'ordine si occupano di persone che hanno richiesto assistenza per localizzare dispositivi persi o rubati, oppure di indagini anti-frode che coinvolgono più device. Nel primo semestre le richieste erano state 30.818, un numero lievemente superiore, ma avevano interessato meno dispositivi, nel dettaglio 233mila. Apple ha annunciato che a partire dal rapporto sulla trasparenza relativo al secondo semestre 2018 inizierà a riferire anche sul numero di applicazioni per cui i governi hanno chiesto la rimozione dall'App Store, a causa di presunte violazioni di leggi o policy. Le richieste sui dispositivi prevedono generalmente che Apple fornisca i dettagli dei clienti associati ai device. La società fa sapere di aver fornito le informazioni richieste nel 79% dei casi. A livello geografico, è la Germania ad aver inoltrato il maggior numero di domande: 12.481. Dagli Usa ne sono arrivate 4.450, mentre l'Italia si è limitata a 639 richieste relative a 1.234 dispositivi, ottenendo informazioni nel 72% dei casi. (ANSA).