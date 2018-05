Francia: 'spiderman' eroe del Mali eroe sarà francese

PARIGI, 28 MAG - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha ricevuto all'Eliseo il giovane immigrato sans-papier del mali, Mamoudou Gassama, che sabato sera ha scalato un palazzo salvando un bambino di 4 anni sospeso nel vuoto. Macron ha annunciato che il giovane sarà "naturalizzato francese" e sarà arruolato nei pompieri. Gassama, 22 anni, arrivato in Francia nel settembre scorso, ha incontrato il presidente all'Eliseo, ed è stato ricevuto da solo: "tutti i suoi documenti saranno regolarizzati", ha assicurato la presidenza. Mamoudou Gassama ha ricevuto una medaglia e un diploma che attesta la "riconoscenza della Repubblica francese" per il suo gesto. Macron ha annunciato sulla sua pagina Facebook che il giovane - soprannominato ormai da tutti Spiderman per l'abilità mostrata nel salire sulla facciata del palazzo - entrerà a far parte del corpo dei Pompieri di Parigi, che sono "pronti ad accoglierlo".