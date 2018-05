May resiste a pressioni per aborto libero in Irlanda Nord

LONDRA, 28 MAG - La premier conservatrice Theresa May resiste per ora alle pressioni affinché il parlamento britannico di Westminster imponga all'Irlanda del Nord una legge per la liberalizzazione dell'aborto. Lo riportano i media sullo sfondo della mobilitazione congiunta dell'opposizione laburista e di diverse esponenti donne dello stesso gruppo Tory per un gesto di autorità di Londra nei confronti di Belfast, dopo il referendum di venerdì della vicina Repubblica d'Irlanda culminato in un trionfo dei sì alla legalizzazione dell'interruzione di gravidanza. L'Irlanda del Nord mantiene in vigore - a differenza del resto del Regno Unito e ora anche di Dublino - rigide restrizioni normative all'aborto che di fatto lo vietano salvo casi limitatissimi. La materia è soggetta alla devolution, quindi la decisione spetta al parlamento locale di Belfast nel quale pesa il veto a qualsiasi alleggerimento della destra unionista protestante del Dup: alleato chiave in sede nazionale della May.