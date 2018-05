Zaia, FI vota Cottarelli? Salta alleanza

VENEZIA, 28 MAG - "Penso che questa sia la direzione": così Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, alla domanda dei giornalisti se, come ha anticipato Salvini, salterà l'alleanza di centrodestra nel caso in cui Forza Italia darà la fiducia a Cottarelli. "Noi non cerchiamo la rissa. Ho un ottimo rapporto con i miei compagni di viaggio in Regione, lo ho da anni e voglio confermarlo - aggiunge, parlando dell'alleanza con gli azzurri in Veneto - però è pur vero che se le strade si separano davanti ad una vicenda come questa, immagino sia difficile poi tornare a farle riunire".