Nedved, 'Juve pronta a rinforzarsi'

ALESSANDRIA, 28 MAG - "La prossima stagione tutti vorranno batterci, come sempre, ed è per questo che vogliamo rinforzarci". I successi degli ultimi anni non hanno tolto la voglia di vincere a Pavel Nedved che, in occasione della XV edizione della Fondazione Vialli e Mauro Golf Club, ha parlato della Juventus, di cui è il vicepresidente. "Il prossimo anno sarà difficile almeno quanto quello appena concluso -ha detto. Il Napoli ha preso un grandissimo allenatore, che ha vinto dappertutto, per cui dobbiamo essere pronti". Allegri è il primo tassello del progetto bianconero: "E' stato molto bravo, ha vinto 4 double, difficile chiedere di più. Bisogna fargli i complimenti". "Allegri chiede rispetto per i suoi successi? E' normale, si è meritato tutto sul campo, ma preferisco non fare polemiche, so che la Juve è sempre sotto tiro. Preferisco guardare avanti, migliorarci e vincere trofei". Col contributo di un fuoriclasse come Dybala: "per noi è un giocatore molto importante e può migliorare ancora. Il futuro è suo".