Governo, bandiere a lutto a Beura

BEURA CARDEZZA (VCO), 28 MAG - Bandiere a mezz'asta al municipio di Beura Cardezza, comune italiano di quasi 1.500 abitanti nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Lo ha deciso il sindaco Davide Carigi, della Lega, "in segno di lutto" per il fallimento delle trattative nella formazione del nuovo governo. "Di più non dico, ma il lutto è comprensibile", aggiunge il primo cittadino per spiegare il suo gesto provocatorio. Ad accorgersi delle bandiere sono stati gli stessi abitanti del piccolo centro a pochi chilometri da Domodossola.