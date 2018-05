Shoah: Marko Feingold, l'ebreo eroe compie 105 anni

BOLZANO, 28 MAG - Compie oggi 105 anni Marko Feingold, l'austriaco sopravvissuto a quattro campi di concentramento che nell'immediato dopoguerra accompagnò dall'Austria verso l'Alto Adige 100 mila ebrei, diretti in Palestina. "Di certo non mi vanto di essere sopravvissuto a quattro campi di concentramento", dice l'austriaco all'ANSA. A Feingold non piacciono i venti populisti che si avvertono in Europa. "Gli elettori - commenta - si fanno sempre meno problemi a votare partiti di destra e populisti, forse anche perché i 'vecchi' partiti non danno risposte ai veri problemi". "Ho l'impressione che i politici non ci prendano sul serio, per loro siamo solo dei bambini. Si alzano sempre più i toni e rischiamo di schiantarci contro il muro", mette in guardia Feingold. "Il mio compito è sempre stato quello di portare testimonianza ai giovani, di metterli in guardia dai pericoli e di stimolarli ad analizzare sempre con attenzione le azioni della politica", dice il 105enne che ancora va nelle scuole a parlare.