Expo: Gup, da Sala nessuna violazione

MILANO, 28 MAG - "Nessuna delle violazioni di legge indicate dall'accusa ha trovato conferma alla luce di valutazioni in punto di diritto o di fatto" e non si può ravvisare alcuna violazione perché l'operato di Giuseppe Sala "ha trovato pieno riscontro nelle determinazioni del Cda" di Expo in relazione "alla questione delle essenze arboree". Lo scrive il gup Giovanna Campanile motivando il proscioglimento del sindaco di Milano Sala, ex commissario unico di Expo, e del manager Angelo Paris dall'accusa di abuso d'ufficio.