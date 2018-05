Usa: emergenza inondazioni in Maryland

WASHINGTON, 28 MAG - Emergenza inondazioni nello Stato del Maryland, scattata dopo pesanti piogge e che rischia di mettere in ginocchio interi centri urbani fra cui Ellicott City, alle porte di Baltimora, gia' devastata durante inondazioni nel 2016. Immagini trasmesse dalle reti tv locali mostrano l'acqua scorrere abbondante, quasi come fosse il letto di un fiume, lungo una delle principali strade della citta', mentre e' stato dichiarato lo stato di emergenza per la contea di Howard. La Cnn parla di piu' strade inondate, di residenti rimasti bloccati e riferisce segnalazioni - non ancora confermate da fonti ufficiali - di crolli in edifici. Il governatore del Maryland, Larry Hogan, ha lanciato un appello ai residenti affinche' evitino le strade nelle zone a rischio e di cercare riparo in piani superiori di edifici se si trovano nell'area interessata.(ANSA).