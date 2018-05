13enne esce da coma, 'sembrava morto'

SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NAPOLI), 28 MAG - E' fuori pericolo il 13enne di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) ricoverato ieri all'ospedale Santobono di Napoli dove era giunto in codice rosso per aver assunto sostanze alcoliche e droga. Risultato positivo al test di assunzione dei cannabinoidi, il ragazzino già nella serata di ieri è riuscito a scambiare alcune parole con i suoi familiari e i sanitari. Il sindaco di San Sebastiano al Vesuvio, Salvatore Sannino, ha avuto un colloquio telefonico con la madre del minore: "C'è un'indagine dei Carabinieri e noi aspettiamo l'evolversi della vicenda, dall'altro lato posso dire - spiega, interpellato dall'ANSA - che la Polizia Municipale qui sul nostro territorio già svolge controlli nelle strutture recettive volte a contrastare la vendita di alcool ai minori".La madre del tredicenne, intervistata dal Mattino, sottolinea: "Mio figlio sembrava morto, ho creduto di averlo perso per sempre. Non è possibile che i ragazzi si facciano così del male. Mi sento anche io responsabile".