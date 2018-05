Ruby ter: processo riprende il 2/7

MILANO, 28 MAG - È stato trasferito alla settima sezione penale e riprenderà il prossimo 2 luglio il filone principale del processo Ruby ter a carico di Silvio Berlusconi e di atre 23 persone, per la probabile riunione con lo stralcio in cui il leader di FI é imputato con quattro delle sue giovani ospiti ad Arcore. Lo ha comunicato formalmente il presidente della decima penale, Gaetano La Rocca, che ha annunciato alle parti, in seguito al provvedimento del presidente del Tribunale, Roberto Buchi, la nuova sezione che celebrerà il processo e la data in cui riprenderà in quanto "in sostanza questo collegio e anche la sezione é in trasferimento ad altri incarichi" Il 7 giugno, giorno in cui è in calendario il processo stralcio, i giudici della quarta penale dovrebbero trasmettete il procedimento alla settima penale, che dovrà valutare la quasi certa riunione. Dopo di che il dibattimento, ora al 'palo', dovrebbe partire.