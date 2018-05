Mattarella, c'è ancora minaccia violenza

ROMA, 28 MAG - "Per sconfiggere chi intende seminare ancora intolleranza e paura, dobbiamo tenere alta la comune sensibilità democratica e restare fedeli ai principi che ispirano la nostra convivenza. E' questo lo spirito che rende questa importante giornata di ricordo un momento di impegno dell'intera comunità nazionale". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 44/mo anniversario della strage di Piazza della Loggia. "La minaccia della violenza - aggiunge - non è stata cancellata nella nostra comunità. Siamo tutti testimoni di come possa assumere forme e modalità nuove, nel perseguimento di uno stesso obiettivo: colpire la dignità delle persone e il loro libero arbitrio".