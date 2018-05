Borsa: Tokyo, chiusura invariata (+0,13%)

TOKYO, 28 MAG - La Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana poco variata, con gli investitori che guardano agli sviluppi geopolitici - in vista del summit tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un, e le conseguenze dell'incertezza politica in Italia dopo lo stallo sulla formazione del nuovo governo. Il Nikkei mette a segno una variazione appena positiva dello 0,13% a quota 22.481,09. Sul mercato valutario, la mancata selezione di un potenziale ministro euroscettico all'Economia in Italia, da forza alla moneta unica, in recupero sullo yen a quota 128,50 sullo yen, e sul dollaro a un livello di 1,17. (ANSA).