Cinema: Solo conquista il box office Usa, incassi deludono

ROMA, 27 MAG - Solo a Star Wars Story, l'ultimo film della saga di Star Wars, conquista la vetta del Box Usa nel weekend del Memorial Day anche se i suoi incassi- 83,3 milioni di dollari- deludono le aspettative, che, dato anche il budget stellare (250 milioni di dollari) puntavano a raccogliere nel primo fine settimana di programmazione in patria almeno dieci milioni di più. In ogni modo il film di Ron Howard scalcia dal trono Deadpool 2, undicesima puntata della saga sugli X-Men che comunque in due settimane di programmazione nelle sale americane ha già raccolto oltre 207 milioni di dollari. Scivola di un posto, terzo in classifica questa settimana Avengers: la guerra infinita (in 5 settimane ha raccolto oltre 621 milioni di dollari) e a seguire Book club e Life of the party. In totale i 43 film registrati dal botteghino Usa hanno incassato in questo fine settimana più di 175 milioni di dollari, il 16% di meno rispetto allo scorso weekend