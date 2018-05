Tennis: Parigi, Sara Errani subito fuori

ROMA, 27 MAG - Nulla da fare per Sara Errani nel primo turno del Roland Garros, al via sulla terra rossa di Parigi. La 31enne romagnola, numero 74 Wta, finalista nel 2012 e semifinalista nel 2013, sul Philippe Chatrier ha ceduto per 2-6 6-2 6-3 alla francese Alize Cornet, n.33 del ranking mondiale.