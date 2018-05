Germania: a migliaia a marcia partito Afd contro Merkel

BERLINO, 27 MAG - Diverse migliaia di persone hanno preso parte stamane a Berlino alla marcia organizzata dal partito di destra tedesco, Alternative fuer Deutschland (Afd) contro il governo della cancelliera, Angela Merkel, mentre uno schieramento di 2mila poliziotti ha tenuto i manifestanti lontani dagli oppositori di una contromanifestazione. 'No islam in Germania', 'Merkel se ne deve andare' erano alcuni cartelli visibili alla stazione ferroviaria di Berlino. I manifestanti hanno marciato fino alla porta di Brandeburgo. I contromanifestanti hanno scelto invece di protestare contro il corteo su alcune zattere lungo il fiume Sprea visibili dalla stazione. Tra loro anche artisti e una coalizione di club musicali di Berlino che speravano di "spazzare via" la festa con forti ritmi techno.