Governo: Savona, su mie idee scomposta polemica

ROMA, 27 MAG - "Non sono mai intervenuto in questi giorni nella scomposta polemica che si è svolta sulle mie idee in materia di Unione Europea e, in particolare, sul tema dell'euro, perché chiaramente espresse nelle mie memorie consegnate all'Editore il 31 dicembre 2017". Lo scrive in un comunicato diffuso tramite il sito "scenarieconomici.it" Paolo Savona riportando nel dettaglio il suo pensiero "per il rispetto che porto alle Istituzioni", precisa. Savona sintetizza poi le sue posizioni tra cui quella in cui sostiene la necessità di "creare una scuola europea di ogni ordine e grado per pervenire a una cultura comune che consenta l'affermarsi di consenso alla nascita di un'unione politica". L'economista auspica anche l'attribuzione "al Parlamento europeo di poteri legislativi sulle materie che non possono essere governate con pari efficacia a livello nazionale".