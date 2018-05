Calcio: aumento in base a obiettivi, il 'no' di CR7 a Perez

ROMA, 27 MAG - C.Ronaldo e Florentino Perez avevano cominciato ad affrontare la questione del rinnovo contrattuale a dicembre. In quell'occasione, scrive oggi 'AS', il presidente del Real aveva promesso a CR7 un aumento di 9 milioni (oggi ne guadagna 21 milioni), ma condizionandolo al raggiungimento di titoli e premi individuali. Una proposta che non è piaciuta affatto all'asso portoghese che ieri ha fatto capire di essere pronto al divorzio."A dicembre, durante la Coppa del mondo per Club, Jose Angel Sanchez e C.Ronaldo - scrive 'AS' - hanno parlato del nuovo contratto. Si trattava di un aumento di nove milioni, ma condizionato al raggiungimento di titoli (Champions) e premi individuali (Pallone d'Oro). L'offerta è stata respinta da CR7 ritenendola una mancanza di rispetto per la sua carriera nel club. A peggiorare le cose, nella notte in cui il portoghese vinse il 5/o pallone d'oro, Florentino si sperticò nelle lodi a Neymar, da qui la 'bomba' lanciata ieri da C.Ronaldo".