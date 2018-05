Governo: su blog M5s appello in inglese, questo il contratto

ROMA, 27 MAG - "Questo è un riassunto del Contratto per il governo del Cambiamento, firmato dal MoVimento 5 Stelle e dalla Lega, le due forze politiche che hanno vinto le ultime elezioni in Italia e che rappresentano 17 milioni di cittadini. Non fidatevi dei media generalisti". E' l'appello che lancia all'estero il blog delle Stelle in un post che riassume in inglese i punti dell'accordo tra Lega e M5s. Punti che diventano 29 in tutto e che alla voce Unione Europea recita: "Revisione degli accordi europei (politica monetaria, patto di stabilità e crescita, Fiscal Compact, Fondo salvastati etc.); lotta alla contraffazione e alla falsificazione dei prodotti del Made in Italy; revisione del contributo dell'Italia all'UE; opposizione a CETA, MES Cina, TTIP e trattati simili".