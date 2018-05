Lega: Salvini, in Trentino con civiche

TRENTO, 27 MAG - "La campagna elettorale sarà coerente con i temi delle politiche. Al centro ci sono la valorizzazione delle autonomie, un sistema giusto di tassazione che smetta di penalizzare chi produce, aiuti le famiglie e favorisca la natalità". A dirlo, al quotidiano locale 'Corriere del Trentino', è il segretario della Lega, Matteo Salvini, in vista delle provinciali in Trentino a ottobre, per cui la Lega locale si riunisce oggi a congresso. "Pensiamo - aggiunge - ad allargare le nostre idee e programmi alle forze civiche. La Lega - quanto al candidato governatore - non vuole imporre nulla a nessuno. Dopodiché è chiaro che è il primo partito e ritiene di poter dire la propria sulla leadership". Fatto è che il potenziale candidato, il deputato leghista e segretario locale del partito, Maurizio Fugatti, lascerà oggi la segreteria a Mirko Bisesti. Interpellato sulla possibilità di correre in Trentino coi 5 stelle, Salvini infine chiarisce: "L'accordo coi Cinquestelle è a livello nazionale e non è un'alleanza".