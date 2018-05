Atletica: Baker e Coleman sfrecciano sui 100 a Eugene

ROMA, 27 MAG - Due frecce, anche se con vento a favore (+2.4). Nel meeting del 'Prefontaine Classic' di Eugene, in Oregon, Ronnie Baker ha corso i 100 m in 9.78, precedendo la medaglia d'argento mondiale Christian Coleman che ha chiuso in 9.84. Una gara comunque falsata dal vento che ha visto i primi cinque classificati tutti sotto i 10". Tempi che comunque promettono bene anche in vista della quarta tappa della IAAF Diamond League che si correrà giovedì 31 a Roma, in occasione del Golden Gala e che vedrà ai nastri di partenza anche le giovanissime promesse dello sprint azzurro, Filippo Tortu e Marcell Jacobs, freschi entrambi di un doppio exploit pochi giorni fa (rispettivamente 10.03 e 10.08).