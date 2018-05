Calcio: Bari sereno per appello dopo -2

BARI, 26 MAG - "Stiamo preparando il ricorso alla sentenza che prevede la penalizzazione di due punti. Riteniamo che ci siano tutte le circostanze per affrontare con serenità il giudizio di secondo grado, avendo prodotto documentazione dell'avvenuto pagamento": dopo la penalizzazione di due punti comminata dal Tribunale Federale, il presidente del Bari Cosmo Giancaspro commenta così la vicenda. Giancaspro ha evidenziato che sono stati venduti 9.000 biglietti per Bari-Cittadella (doveva inizialmente disputarsi oggi a Bari) e saranno predisposte a breve le formule per il rimborso. "Resta il fatto, che la dilatazione dei tempi di giudizio e la successiva inspiegabile accelerazione - ha concluso Giancaspro - ci ha creato problemi a livello organizzativo e sportivo".