Pavon, come Caniggia? Vedremo in Russia

ROMA, 26 MAG - Elemento decisivo per la conquista del bicampionato da parte del Boca Juniors e anche per il buon andamento dei gialloblù in Libertadores, il 22enne Cristian Pavon ha dato talmente buona prova di sé da convincere il ct Jorge Sampaoli a convocarlo per i Mondiali. In patria lo paragonano all'ex romanista e atalantino Claudio Caniggia e lui, in conferenza stampa, non si tira indietro: "Sono felice che mi paragonino a Caniggia perché è stato un grandissimo giocatore. Era molto bravo, e in tanti mi dicono che io ho le sue stesse caratteristiche. Il fatto di essere accostato a lui mi trasmette fiducia e voglia di migliorarmi, e non devo fare altro che continuare così. Spero solo di sfruttare al massimo il momento che sto vivendo, dare il meglio di me stesso e realizzare il sogno di giocare con Messi. Quando hai vicino il migliore del mondo, ti senti bene anche tu. Vedremo che succede al Mondiale".