Coree: Casa Bianca, team Usa a Singapore come previsto

WASHINGTON, 26 MAG - La Casa Bianca fa sapere che al momento rimane fissato come da programma il sopralluogo a Singapore di una sua squadra, nel caso in cui il summit fra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un dovesse tenersi. Lo ha detto ai giornalisti la portavoce Sarah Sanders: "La squadra della Casa Bianca per Singapore partirà come da programma allo scopo preparatorio nel caso in cui il summit dovesse tenersi".