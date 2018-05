Siria: Usa, 'reagiremo se offensiva Damasco nel sud'

(ANSAmed) - BEIRUT, 26 MAG - Gli Stati Uniti hanno avvertito il regime siriano che sono pronti ad adottare "misure decise ed appropriate" per impedire un'eventuale offensiva contro le forze ribelli nel sud della Siria verso il confine con la Giordania e le Alture del Golan occupate da Israele. L'area in questione, tra la città di Daraa e le Alture del Golan, è teatro di un confronto tra l'Iran e Israele, che accusano i Guardiani della Rivoluzione iraniani, alleati del regime siriano, di cercare di allestire proprie basi per minacciare le forze israeliane. Lo scorso anno gli Usa, la Russia e la Giordania hanno raggiunto un accordo per inserire Daraa in una zona di 'de-escalation', ma recentemente aerei governativi hanno lanciato volantini sul territorio controllato dai ribelli in cui annunciano una imminente offensiva.