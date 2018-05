Da Brosio nuovo campo sportivo a Gorgona

GORGONA (LIVORNO), 26 MAG - "Brosio è un ciclone in tutte le sue iniziative e non gli si può dire di no. Partecipo volentieri a questo evento di solidarietà ma che è anche un'occasione di riscatto e speranza per questi ragazzi che sono qui". Lo ha detto il conduttore televisivo Carlo Conti, uno dei Vip che partecipano all'iniziativa 'Mattone del cuore', promossa dall'associazione Olimpiadi del cuore di Paolo Brosio, per suggellare la raccolta fondi che ha permesso di realizzare un nuovo campo di calcio nell'isola-carcere di Gorgona (Livorno). La giornata è inserita in una tre giorni di eventi che si concluderà domani con un gran galà enogastronomico per raccogliere fondi da destinare alle famiglie vittime dell' alluvione dello scorso settembre. Intanto, l'isola-carcere di Gorgona cerca una nuova vita attraverso il turismo. Prevista anche la visita ai siti archeologici dell'isola, con la guida di detenuti formati dalla Soprintendenza e un percorso di trekking sui sentieri che circondano l'isola.