Casaleggio, Savona? Sono fiducioso

MILANO, 26 MAG - "Il tema del Governo è in mano a Giuseppe Conte e a Mattarella. Sono fiducioso che troveranno un'ottima soluzione". Lo ha detto Davide Casaleggio a chi gli ha chiesto dello stallo per la formazione del governo M5S-Lega legato al nome dell'economista Paolo Savona, indicato per il ruolo di ministro dell'Economia. Interpellato a margine della Wired Next Fest di Milano sul rischio di una crisi istituzionale, Casaleggio ha ribadito più volte di essere "fiducioso che siamo vicini a un grande cambiamento per il Paese".