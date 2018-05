Editoria: Thomson, Crescere tra le righe grande esperienza

BORGO LA BAGNAIA (SI) - "Siete veramente fortunati, state vivendo un'esperienza straordinaria, che vi sarà utile da morire". Dal palco della decima edizione del convegno "Crescere tra le righe", in corso a Borgo La Bagnaia, Robert Thomson, amministratore delegato di News Corp, si è rivolto così ai circa 250 studenti selezionati tra coloro partecipano al "Quotidiano in Classe". "È importante avere delle discussioni come questa: sono sicuro che tra di voi ci sarà qualcuno che non è d'accordo con me, ma l'importante è parlarne - ha proseguito Thomson -. Come contrastare le fake news? Con quello che sta cercando di fare Andrea Ceccherini: permettere alle persone di sviluppare un istinto". Quello di Robert Thomson è il secondo endorsement dal mondo dei media Usa nei confronti del lavoro dell'Osservatorio Permanente Giovani - Editori, dopo quello di ieri di Jeff Bewkes, a.d. di Time Warner.(ANSA).