Code su A22 in Trentino Alto Adige

TRENTO, 26 MAG - Rallentamenti e code per traffico intenso sono presenti sull'autostrada A22 del Brennero in Trentino Alto Adige, soprattutto in direzione sud. Il traffico congestionato ha causato anche una serie di piccoli tamponamenti, ma senza gravi conseguenze per le perone coinvolte. La presenza numerosa di auto sull'arteria autostradale è causata dagli spostamenti del fine settimana verso i laghi e le zone di montagna, in una giornata dal clima estivo, a cui si somma l'arrivo di molti turisti germanici per un periodo di villeggiatura, nei giorni di vacanza per la Pentecoste.